«Самоубийство посвящается воинам декаданса»: Виноват ли Синий кит?

«Самоубийство посвящается одиноким воинам декаданса», - такую предсмертную записку оставили две школьницы, сбросившиеся с 12-го этажа дома в российском городе Благовещенске в сентябре 2006 года. Это произошло ровно за десять лет до того, как в СМИ написали о существовании суицидальной группы «Синий кит».

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«Мне есть чем жить. Мне есть от чего умирать. Под кожей что-то больно бьётся... Я не буду называть это депрессией. Я не буду делать приставку: «сезонная». Это простая тоска по неиспытанному, дерзкому, честному и доброму... », - вот последняя запись в интернет-дневнике подростка, которая вместе с подругой шагнула в никуда.

Эта запись была переопубликована десятками молодых людей из разных концов планеты. В том числе и мной. Именно поэтому, мне кажется, что у меня есть кое-что важное, что я должна сказать именно сейчас, спустя 10 лет…

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Отличницы-самоубийцы

Трагическое происшествие развивалось так: В тот день две девочки пришли на школьные занятия. Никто из одноклассников и учителей не заметил в их поведении ничего странного.

Убежав с последних уроков, девочки поднялись на балкон лестничного пролёта 12-этажки, отпили немного из бутылки шампанского, взялись за руки и … пригнули вниз, разбившись насмерть.

Позже никто из окружения девочек и их семей не мог даже предположить, что могло послужить причиной самоубийства. Обе школьницы жили в благополучных семьях и производили впечатление вполне довольных жизнью подростков — были отличницами, имели много друзей.

Спустя какое-то время родные нашли интернет-дневник одной из погибших. Девочки отличались от своих сверстников — они читали и цитировали Ахматову и Цветаеву, Янку Казанову (интернет-писательница и поэтесса), слушали Ночных Снайперов. Стены подъезда, в котором проводили последние минуты своей жизни российские школьницы, были исписаны фразами, некоторые из них, как выяснилось, принадлежат группе Агата Кристи.

И я, кажется, понимаю, почему и для чего появились эти надписи. Это был своеобразный протест, вызов тем сверстникам, которые бездумно исписывали фасады пятиэтажек похабными, матерными надписями. Думаю, девочки, занимаясь тем же вандализмом что и их одноклассники, которых они высмеивали, хотели показать свою отличность от них, свою в некотором смысле избранность. Я более чем уверена - они считали именно так.

Иначе вместо шампанского российские школьницы купили бы коктейль Ягуар, который уже на протяжении многих лет является олицетворением вечеринки российских подростков.

(Только не надо делать круглые глаза! По статистике Go Beyond, 43% 13-летних школьников уже пробовали алкоголь).

«Он побывал в психбольнице, курит анашу и пьёт спирт»

Комментируя произошедшее, психологи отметили, что на подростковые самоубийства серьезное влияние оказывает информационная перегруженность, прессинг родителей, учителей и сверстников, постоянно заставляющий быть первыми в учебе, в любви, в дружбе, в финансовом благополучии.

Но, мне кажется, что лучше любых психологов о произошедшем расскажет запись девушки за 18 августа 2006 года:

"Ты очень плохо влияешь на мою дочь. Предлагаю вам больше не общаться» (с) выдержка из разговора с «наилюбимейшей» тётей.

Я качественно устала от честности. От жёсткой «правды – матки», которую самозабвенно рубят люди. Она может тыкать на меня пальцами, кричать, что я – дура и говорить что – то про плохое влияние на её детей. Странно, когда это говорит человек, который совершенно не знает своего ребёнка. Для неё – главным открытием являлась истерика. Да, обычная, человеческая, эмоциональная истерика. Сейчас, в меня, бесконечно плохую и жёсткую, швыряют доводы, про то что это все людские страдания происходят из – за меня.

Принимаю этот по–детски невинный вызов. Я торчу от своих мыслей. Меня полностью устраивает моя мыслительная деятельность, наколовшая на любовь к всеми ненавистным стихам, человеку, который «поломал все кости» и помог сойти с ума.

Знакомство с тем, кто неоднократно побывал в психбольнице, который курит анашу и пьёт спирт. Он живёт в своём иллюзорном мире, а я развратно показывая свою голую душу, прошу его меня туда впустить. Спрятаться. Как маленькая черепашка в свой каскообразный панцирь. Пережёвывать вредное для организма равнодушие и задыхаться запахом собственного тела".

Тогда, 10 лет назад, будучи ровесницей погибших, я и ещё тысячи подростков по всему миру перечитывали этот дневник «от корки до корки» ни один раз. Нам нравился такой стиль изложения мыслей, однако мы, наверное, не до конца понимали масштабы трагедии этой семьи. Мы воспринимали историю погибших молодых девочек как главу из романа, который мы бы никогда не прочитали в рамках школьной программы на уроке литературы.

Синий кит?

С начала этого года все СМИ трубят о вовлечении латвийских детей в группы смерти «Синий кит». Мальчик с девочкой на крыше здания «Радиотехника» в Иманте, ученик четвертого класса в Детской больнице, трагический случай в Даугавпилсе...

Виктор Елкин и Светлана Крылова, сотрудники Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами, комментируют: «Из ряда публикаций СМИ стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12-ти этажного дома в Даугавпилсе. Ее подруга была доставлена в больницу в шоковом состоянии.

Понятно, что на общей волне паники значительная часть жителей Латвии связывает все подобные трагические пришествия с деятельностью «групп смерти». Однако мы призываем не впадать в крайности.

С одной стороны, не стоит делать поспешных выводов о «всесильных китах», так как такого рода слухи лишь порождают новые теории, и в итоге работают на усиление устрашающего образа самих «китов».

С другой - нельзя полностью исключать возможность влияния данных групп на схожие случаи, которое не обязательно проявляется в непосредственном участии в опасной игре. Так, благодаря «группам смерти» в подростковой среде возникла опасная мода на суицидальное поведение и романтизацию самой смерти. В соцсетях распространяется ориентированное на подростковую аудиторию представление о смерти как о явлении, обладающим особой привлекательной эстетикой.

Смерть превращается в сакральный символ, который делает причастного к нему членом элитарного клуба».

«Красивая» смерть - удел избранных?

И это действительно так. Только вот такое опасное заблуждение подростков появилось задолго до злосчастных групп. Я не сомневаюсь - люди всех возрастов могут вспомнить истории из своего детства и юности, когда они романтизировали факт своей внезапной кончины. Подростки представляют, что, убив себя, наконец смогут обратить внимание окружающих на свою значимость... Представляют, как будет убиваться их мать, которая где-то не поняла, не дослушала, не отреагировала; как будет жалеть любимый парень из школы, «наплевавший в душу»; как заплачут друзья, однажды проигнорировавшие крик отчаянья, просьбу поговорить по душам. И да, они действительно будут рвать на себе волосы, убиваться и всю жизнь корить себя за то, что не смогли остановить, диагностировать это страшное стремление проявить себя через самоуничтожение... Только вот ты, подросток, совершив самоубийство, этого уже не увидишь!

Представители Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами уверены -

детские самоубийства и их попытки были всегда. Причин этому много: несчастная любовь, непонимание близких, одиночество.

В большинстве случаев подросток вовсе не хочет кончать с собой, а делает лишь так называемый демонстративный суицид с расчетом, что его найдут, спасут и пожалеют, однако не все могут расчитать риск и не всех успевают спасти.

Так что если ты, молодой и, конечно, непонятый, отвергнутый и не такой, как все, думаешь, что попытка покончить с собой подчеркнёт твою исключительность, избранность и непохожесть на других, - ты заблуждаешься. Если считаешь, что смерть - это красиво, сделай запрос в Google и посмотри, как выглядят размазанные по асфальту трупы прыгнувших с высоты самоубийц и окоченевшие тела висельников.

Выход есть всегда! Как бы банально это не звучало!

А если всё вышесказанное не произвело на тебя впечатление, позвони в центр психологической помощи по телефону доверия 116111.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Государственная инспекция по защите прав детей

Поверь, большая часть твоих проблем не стоит выеденного яйца, а через сомнения и переживания, которые терзают тебя сейчас, проходил каждый. В том числе и твои родители.

Взрослым же стоит понимать, что жизненные проблемы в глазах подростка часто воспринимаются как полный крах надежд на будущее. Родителям необходимо показать ребёнку не только заботу со стороны близких, но и четкую перспективу его счастливого будущего, а также шаги, которые он должен сделать на пути к нему. Его проблема должна превратиться из безнадежной во вполне решаемую. Смерть может стать привлекательна тем, кто не видит счастья в этом мире. Важным здесь является даже не столько то, как человек живет сегодня, сколько то, на что он надеется в будущем.

То, ради чего ребенок может отказаться от временных удобств, выключить компьютер и войти в реальный мир.

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