Автоводитель: если охранникам не платить за стоянку, они прокалывают шины

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Алексей живет в Саркандаугаве, недалеко от транзитной компании «Man-tess». Когда во дворе дома нет свободных мест для парковки, он свое транспортное средство оставляет на стоянке у въезда на территорию предприятия - рассказывает передача Bez Tabu.

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Несколько лет назад, за использование стоянки приходилось платить. За всем следили охранники транзитного предприятия.

«Раньше висела табличка «Autostāvvieta», а у охранников был кассовый аппарат: приходишь, платишь, тебе дают чек и записывают в журнал. Открывается шлагбаум и ты заезжаешь. А теперь, такое ощущение, что некая группа людей решила — почему бы нам не заработать?» - рассказывает Алексей.

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Стоянка, где и сейчас располагаются машины, огорожена забором, однако, у одного транспортного средства сломано зеркало, у другого — сдуты шины. Шлагбаум последний раз опускался примерно два года назад. Охранники продолжают брать деньги за использование стоянки, но чек больше не дают.

«Как только ты платишь - все хорошо. Мне сказали — зачем ты платишь, ведь эта стоянка никому не принадлежит и как только я перестал платить, сначала мне прокололи колесо, как только я его починил — прокололи вновь» - жалуется пострадавший.

Во время съемок сюжета, команда Bez Tabu лично убедились, что охранники просят деньги за использование стоянки. Этот факт очень удивил начальника охраны, которому журналисты продемонстрировали доказательства незаконного требования денег. Представитель предприятия отметил, что стоянка не предназначена для общественного использования и денег за нее брать нельзя.

Начальник охраны обещал уволить или наказать своих работников, орднако, пока нет доказательств, что повреждение машин, дело их рук.

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