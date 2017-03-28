Детей будут прививать от энцефалита на 27 территориях риска

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Территориями высокого риска, где дети могут получить оплаченную государством прививку против клещевого энцефалита, признаны в этом году 27 краев Латвии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как рассказала агентству ЛЕТА представитель проекта «Распознай клещевой энфефалит» Даце Плато, по сравнению с прошлым годом к списку территорий добавлен Гулбенский край, где заболеваемость достигла 32 случаев на 100 тыс. населения.

Оплаченной государством вакцинации подлежат 34,2 тыс. детей в возрасте от года до 18 лет с местом жительства в Алсунгском, Павилостском, Вентспилсском, Кулдигском, Паргауйском, Энгурском, Дундагском, Коценском, Лубанском, Вайнёдском, Руцавском, Скрундском, Кандавском, Аматском, Балдонском, Талсинском, Варкавском, Мерсрагском, Айзпутском, Сейском, Ругайском, Приекульском, Дурбском, Малпилском, Гробиньском, Гулбенском и Ройском краях.

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Также на всей территории Латвии бесплатную прививку от энцефалита получают дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 230 случаев клещевого энцефалита, что на 61 больше, чем в 2015 году.


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