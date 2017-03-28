Примерно 150 человек у здания правительства требуют сохранить РАПУО

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

Во вторник, 28 марта, около 150 человек собрались у здания Кабинета министров, чтобы выразить протест против ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО).

Как сообщает агентство ЛЕТА, участники мероприятия - студенты, преподаватели, руководство РАПУО - выстроились в живую цепь на бульв. Бривибас, взявшись в за руки. Они принесли с собой флаги с символикой вуза и названиями его региональных филиалов, держат плакаты с лозунгами против планов Министерства образования и науки присоединить РАПУО к Латвийскому университету.

Как уже писал Русский TVNET, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к ЛУ.

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