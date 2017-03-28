Мурниеце: боевая группа НАТО должна действовать незамедлительно

Инара Мурниеце
 

Инара Мурниеце. Фото: Edijs Pālens / LETA

Дислоцированная в Латвии боевая группа НАТО должна быть готова незамедлительно реагировать на любую потенциальную агрессию в кризисных ситуациях. С таким заявлением на встрече с президентом Национальной ассамблеи Словении Миланом Брглезом выступила спикер Сейма Инара Мурниеце, сообщает агентство ЛЕТА.

«Мы высоко ценим решение парламента Словении отправить своих военных в Латвию для участия в боевой группе НАТО. Этот жест свидетельствует о солидарности и поддержке Словенией нашего региона», - подчеркнула Мурниеце.

Отметим, что в Латвии боевую группу НАТО составит возглавляемый Канадой многофункциональный батальон сил НАТО, в который войдут также словенские военные.

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Латвию и Словению объединяют дружеские отношения и активный политический диалог, в том числе в вопросах повестки дня ЕС и НАТО, а также парламентское сотрудничество, отметила спикер Сейма.

Во время встречи Мурниеце и Брглез обсудили также ситуацию на востоке Украины, подчеркнув необходимость продолжения прежней политики в отношениях с Россией и полного выполнения Минских соглашений.

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