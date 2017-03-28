В среду похолодает еще больше; возможен снег

В ночь на среду в Латвии ожидается небольшая облачность, которая со временем увеличится, осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер, а воздух остынет до -1..-6 градусов.

В среду будет облачно, в течение дня местами - главным образом в Курземе и Земгале - пройдут небольшие снег и дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается премущественно слабый ветер. Воздух прогреется максимум до +2..+5 градусов.

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В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +4 градусов днем.