Центр госязыка создаст латышский аналог русских ругательств*

 

Фото: Flickr / chubstock

Центр госязыка к сентябрю этого года планирует создать латышский аналог ненормативной лексики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦГЯ. Латвийские эксперты и языковеды к подобной инициативе относятся скептически.

«На протяжении последних лет мы неоднократно получали жалобы о том, что жители Латвии используют русские ругательства в общественных местах. Принимая во внимание тот факт, что отучить сквернословить латвийцев нам вряд ли удастся, мы решили разработать свой словарь жаргонов.

Планируется, что в издание войдут аналоги всех наиболее популярных бранных слов с пояснением их значения, а также описанием ситуаций, в которых данные ругательства чаще всего используются»,

- сообщил Русскому TVNET анонимный источник в ЦГЯ.

В центре также добавили, что для разработки аналогов русских матерных слов будут привлечены эксперты из Международного центра лингвистической подготовки.

Однако латвийские эксперты и языковеды к подобной инициативе относятся скептически.

«Русские бранные слова очень ёмкие и эмоциональные. Именно поэтому они так часто используются не только русскими, но и латышами.

Ругательство - это, скорее, крик души, нежели осознанная реплика, поэтому я очень сомневаюсь, что инициатива ЦГЯ и созданные ими аналоги ругательных слов будут применяться жителями Латвии на практике»,

- рассказал Русскому TVNET ректор литературного факультета ЛУ.

Скептически настроены и члены Ассоциации историков: «Матерные слова - это бранные выражения, которые употребляются не только в русском, но и в близких к нему языках. На самом деле, лингвисты до сих пор спорят, как родилось «крепкое словцо». Долгое время считалось, что русский мат уходит своими корнями в период татаро-монгольского ига. Сравнительно недавно появилась версия, что мат – изобретение финно-угров. Как вы думаете, сможет ли маленькая Латвия тягаться с тем, что пришло в нашу страну от других, более древних народов»?

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)

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