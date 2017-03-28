Решено: Рижская академия педагогики будет все же ликвидирована

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Рижская академия педагогики и управления образованием (РАПУО) будет ликвидирована с 1 октября путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ), постановил сегодня Кабинет министров.

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Рассмотрение этого вопроса в правительстве откладывалось дважды. Партии правящей коалиции мотивировали это необходимостью получить дополнительную информацию от Министерства образования и науки (МОН), в том числе и по поводу недостатков и неясностей в планируемом процессе ликвидации, на которые указал омбудсмен Юрис Янсонс.

Отложить рассмотрение вопроса о ликвидации РАПУО неоднократно требовал и Латвийский профсоюз работников образования и науки, а также сама РАПУО, подчеркивая, что

это решение является незаконным, поспешным и опрометчивым.

Не поддерживает ликвидацию вуза и Латвийское объединение студентов.

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МОН считает, что ликвидация вуза будет иметь положительное влияние, так как снизит административную нагрузку в управлении высшими учебными заведениями. Как заявили в министерстве, реорганизация вуза необходима для концентрации ресурсов в образовании и максимально эффективного расходования бюджетных средств.

В результате консолидации студенты РАПУО не пострадают, так как смогут продолжить образование и в других высших учебных заведениях. Студентам будет предоставлена возможность

продолжить учебу в Латвийском университете, а также на соответствующих специальностях в Латвийской музыкальной академии, Банковской высшей школе и Рижском техническом университете.

Учащимся филиалов РАПУО будет предоставлена возможность продолжить учебу либо в соответствующем своему профилю региональном вузе - Лиепайском университете, Видземской высшей школе, Даугавпилсском университете, Резекненской технологической академии, Вентспилсской высшей школе - или заочно в Латвийском университете, Банковской высшей школе, бизнес-колледже Высшей банковской школы и Рижском техническом университете.

Пикет студентов и работников РАПУО у здания Кабинета министров

Фото: Пикет студентов и работников РАПУО у здания Кабинета министров0

К ЛУ перейдет также собственность РАПУО - здание академии на ул. Юрмалас гатве, 60 в Риге и другое имущество, ее функции, права, обязательства, финансовые средства, делопроизводство и архив. Полученные ЛУ финансовые средства будут вложены в развитие программ педагогического образования.

РАПУО была основана в мае 1994 года, в этом учебном году в вузе учатся 3514 студентов. 16% общего числа учащихся обучаются за бюджетные средства, 2949 - за плату. У академии имеется восемь филиалов в различных регионах Латвии - Алуксне, Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Мадоне, Тукумсе и Вентспилсе. В филиалах в целом обучается 998 студентов.

Как уже сообщал Русский TVNET, во вторник, 28 марта, около 150 человек собрались у здания Кабинета министров, чтобы выразить протест против ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО).

Участники мероприятия - студенты, преподаватели, руководство РАПУО - выстроились в живую цепь на бульв. Бривибас, взявшись в за руки. Они принесли с собой флаги с символикой вуза и названиями его региональных филиалов, держали плакаты с лозунгами против планов Министерства образования и науки присоединить РАПУО к Латвийскому университету.

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