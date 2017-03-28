Летнее трудоустройство: школьники смогут заработать по 380 евро в месяц

С 27 марта Государственная служба занятости начала прием заявок от работодателей, которые готовы в летний период трудоустроить школьников. Заявки принимаются до 19 апреля.

Цель проекта летней работы для школьников - дать возможность детям в возрасте от 15 до 20 лет получить практический опыт на рынке труда, проявить свое умение и навыки.

Условия летней работы для школьников подразумевают обязательную выплату заработной платы в размере 380 евро до уплаты налогов

(за полный рабочий день).

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В свою очередь, работодатели, которые подадут заявки на участие в программе, получат дотации в размере 50% выплачиваемой детям заработной платы. Кроме того, положена дотация в размере одной десятой части от минимальной заработной платы руководителю, который будет курировать работу одного школьника.

Молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет не могут работать больше 7 часов в день или 35 часов в неделю. Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет не могут работать более 8 часов в день или 40 часов в неделю.

Подать заявку на места летней работы работодатели могут в любом отделении Государственной службы занятости.

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