Правительство отложило вопрос о выкупе Большого кладбища

Правительство сегодня отложило рассмотрение вопроса о выкупе государством территории Большого кладбища, поручив Министерству культуры продолжить переговоры с Рижской думой о возможных решениях по управлению этим культурно-парковым ансамблем.

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Представитель общества «Друзья Большого кладбища» Андрис Гобиньш заявил на заседании правительства, что общество готово участвовать в решении всех проблем, связанных с кладбищем, в том числе финансово. По его словам, в общество обратилось большое количество людей, которые готовы вместе с государством выкупить этот ансамбль.

Премьер-министр Марис Кучинскис на это заявил, что отрицательная позиция правительства связана не столько с финансированием, сколько с тем, что «каждый должен делать свою работу».

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Aizvērt Большое кладбище в Риге Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола также указала, что вопрос не о деньгах, а о том, что Рижское самоуправление должно быть в состоянии справиться с этой ситуацией.

«Если правительство поддержит предложение перенять в собственность государства Большое кладбище, это может стать прецедентом,

и другие самоуправления тоже могут отказаться от некоторых функций, вынуждая государство взять их на себя», - сказала министр.

Планируется, что переговоры Минкультуры и Рижской думы продлятся до середины апреля, когда этот вопрос будет повторно рассматриваться в правительстве.

Как сообщалось, Государственная инспекция по охране памятников культуры (ГИОПК) 17 февраля получила заявление от департамента собственности Рижской думы с просьбой рассмотреть использование права первой руки на покупку территории Большого кладбища.

Недвижимость является архитектурным памятником государственного значения, отмечает ГИОПК. Принимая во внимание расположение, способ использования, необходимость обеспечивать доступность кладбища для общественности, ГИОПК считает целесообразным использовать право первой руки на покупку собственности за 372 443 евро, включая налог на добавленную стоимость.







































Aizvērt Замусоренное Большое кладбище Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi Andris Gobins/Lielo kapu draugi







Если правительство примет решение о выделении необходимой суммы денег, ГИОПК примет решение об использовании права первой руки и направит его департаменту собственности Рижской думы.

После использования государством права первой руки ГИОПК передаст собственность в управление Министерства финансов.

В свою очередь Министерство финансов считает, что передавать Большое кладбище в управление Минфина и ГАО «Валстс некустамие ипашуми» не следует, так как это не является характерной для данных учреждений функцией.

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