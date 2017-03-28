Правительство отложило вопрос о выкупе Большого кладбища

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола
 

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Фото: Ieva Makare / LETA

Правительство сегодня отложило рассмотрение вопроса о выкупе государством территории Большого кладбища, поручив Министерству культуры продолжить переговоры с Рижской думой о возможных решениях по управлению этим культурно-парковым ансамблем.

Еще по этой теме

Представитель общества «Друзья Большого кладбища» Андрис Гобиньш заявил на заседании правительства, что общество готово участвовать в решении всех проблем, связанных с кладбищем, в том числе финансово. По его словам, в общество обратилось большое количество людей, которые готовы вместе с государством выкупить этот ансамбль.

Премьер-министр Марис Кучинскис на это заявил, что отрицательная позиция правительства связана не столько с финансированием, сколько с тем, что «каждый должен делать свою работу».

Реклама

Большое кладбище в Риге

Фото: Большое кладбище в Риге0

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола также указала, что вопрос не о деньгах, а о том, что Рижское самоуправление должно быть в состоянии справиться с этой ситуацией.

«Если правительство поддержит предложение перенять в собственность государства Большое кладбище, это может стать прецедентом,

и другие самоуправления тоже могут отказаться от некоторых функций, вынуждая государство взять их на себя», - сказала министр.

Планируется, что переговоры Минкультуры и Рижской думы продлятся до середины апреля, когда этот вопрос будет повторно рассматриваться в правительстве.

Как сообщалось, Государственная инспекция по охране памятников культуры (ГИОПК) 17 февраля получила заявление от департамента собственности Рижской думы с просьбой рассмотреть использование права первой руки на покупку территории Большого кладбища.

Недвижимость является архитектурным памятником государственного значения, отмечает ГИОПК. Принимая во внимание расположение, способ использования, необходимость обеспечивать доступность кладбища для общественности, ГИОПК считает целесообразным использовать право первой руки на покупку собственности за 372 443 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Замусоренное Большое кладбище

Фото: Замусоренное Большое кладбище0

Если правительство примет решение о выделении необходимой суммы денег, ГИОПК примет решение об использовании права первой руки и направит его департаменту собственности Рижской думы.

После использования государством права первой руки ГИОПК передаст собственность в управление Министерства финансов.

В свою очередь Министерство финансов считает, что передавать Большое кладбище в управление Минфина и ГАО «Валстс некустамие ипашуми» не следует, так как это не является характерной для данных учреждений функцией.

Еще по этой теме
Госинспекция по охране памятников хочет выкупить «Большое кладбище»

Госинспекция по охране памятников хочет выкупить «Большое кладбище»

Рижская дума не возражает против выкупа Большого кладбища государством

Рижская дума не возражает против выкупа Большого кладбища государством

Правительство рассмотрит вопрос о выкупе Большого кладбища

Правительство рассмотрит вопрос о выкупе Большого кладбища


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 67000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 136000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 165000 EUR

reklama.vesti.lv

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию Showbiz

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть Wo&Men

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина» Hi-Tech

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина»

Новый ослепительный тренд в Сети - облепленные блестками ягодицы Wo&Men

Новый ослепительный тренд в Сети - облепленные блестками ягодицы

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7

Правительство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 