В Минблаге придумали, как увеличить доходы бедствующих жителей

Министерство благосостояния подготовило план по увеличению минимальных доходов жителей, особо подверженных риску бедности. План провозглашен на заседании госсекретарей, однако его еще должно утвердить правительство, поручив Минблагу разработать сопутствующие нормативы, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), пятая часть населения Латвии подвержена риску бедности. Нуждающимися признаны около 2,5% или 45 тысяч жителей страны. Несмотря на то, что число нуждающихся постепенно сокращается, разница между доходами малообеспеченных людей и тех, кто живет в достатке, только растет.

Для выравнивания ситуации Министерство благосостояния предлагает пересмотреть прежде всего размер гарантированного минимального дохода, повысив его с 2019 года в два раза до 94 евро. А уровень дохода, по которому может быть присвоен статус нуждающегося лица, увеличить до 188 евро вместо нынешних 128 евро.

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Также в планах повысить размер минимальной пенсии до 94 евро и увеличить размер семейного пособия за третьего ребенка до 50 евро.

Как пояснил представитель Минблага Эгил Зариньш, все эти шаги необходимо предпринять ради снижения риска бедности.

«Как подчеркивает министр благосостояния Янис Рейрс, в Латвии больше десяти лет сохраняется относительно высокое число жителей подверженных риску бедности и высокое неравенство доходов. С одной стороны, цифры говорят об общем росте доходов населения, но в то же время люди с низкими доходами практически не чувствуют улучшения ситуации. Поэтому есть планы изменить ситуацию и начать широкие дискуссии по нормативным актам, определяющим уровень дохода и поддержку для наименее защищенной части общества, для людей с низкими доходами», — рассказал Зариньш.

Социальные партнеры правительства, работодатели и профсоюзы, в целом поддерживают планы Минблага. Но у них есть и своя точка зрения: так, в Конфедерации работодателей считают, что размер гарантированного минимального уровня доходов уже давно пора менять. Он остается неизменным уже более десяти лет, в то время как доходы и расходы населения в стране за эти годы выросли в разы.

«Пособие не менялось с 2005 года. Его собирались довольно резко повысить с 2009 года, но тогда был референдум о минимальной пенсии.

И поскольку наша минимальная пенсия исходит из пособия социального обеспечения, повышения пособия отложили. Конечно, его давно пора повышать», — подчеркнул эксперт конфедерации Петерис Лейшкалнс.

Уровень гарантированного минимального дохода, по мнению Минблага, должен быть величиной переменной, и меняться он может в зависимости от роста или падения среднего дохода в стране. Министерством за основу взята международная шкала ОЭСР, по которой рассчитывается размер минимального дохода и привязанные к нему пособия.

«Вместе с ежегодным ростом среднего дохода в стране, будет повышаться и размер пособия», — пояснил Лейшкалнс.

Для того, чтобы реализовать план с повышением пособий нуждающимся, в течение трех лет потребуется 75 млн евро,

причем половина — из бюджетов самоуправлений. Но пока, как говорят в Союзе самоуправлений, не решен вопрос компенсации будущих расходов самоуправлений. Этот вопрос надо рассматривать в контексте налоговой реформы. Пока же, по словам главы Союза Самоуправлений Андриса Яунсленйиса, складывается впечатление, что бюджеты самоуправлений лишь пострадают.

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