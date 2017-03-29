На выходных может потеплеть до +18 градусов

В эти выходные в Латвию придут влажные и теплые воздушные массы, и температура воздуха может подняться до +18 градусов, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

В последний день марта страну пересечет циклон, который принесет существенные осадки в виде снега и дождя. В субботу также возможны осадки и туман, а максимальная температура воздуха составит от +4 градусов в Видземе и Латгале до +15 градусов на юге Курземе, сообщает агентство ЛЕТА.

В воскресенье уже на большей территории Латвии температура воздуха повысится до +13..+18 градусов, местами возможны грозы.

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В понедельник, 3 апреля, стран вновь пересечет холодный атмосферный фронт с дождями.