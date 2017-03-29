Новым главой KNAB может стать представитель правоохранительных органов

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Есть индикации, что заявки на конкурс на должность главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подали и кандидаты из правоохранительных органов. Об этом в передаче «900 секунд» телеканала LNT заявил премьер Марис Кучинскис.

При этом он не сказал, сколько всего заявок получено, так как конкурс еще не закончился, сообщает агентство ЛЕТА.

Он отметил, что новый начальник может появиться у KNAB в середине мая, так как после знакомства с потенциальными кандидатами нужен месяц, чтобы Бюро по защите Сатверсме рассмотрела предоставление им допуска к гостайне.

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Напомним, что это уже второй конкурс на пост главы KNAB, так как первый завершился без результата.

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