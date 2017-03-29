Парадниекс: Риге следует делиться налогами с государством

Риге следует делиться налоговыми поступлениями с государством. Об этом в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявил член правления национального объединения «Все для Латвии»-ТБ/ДННЛ Имант Парадниекс.

По его мнению, Риге, принимая во внимание особы статус города, следует делиться не только с другими самоуправлениями посредством фонда выравнивания, но и с государством, сообщает агентство ЛЕТА.

Парадниекс отметил, что также нужно изменить порядок расчета кадастровой стоимости недвижимости, снизив ее влияние на размер налога. Такие изменения наибольшее влияние окажут на Ригу, Юрмалу и Рижский регион. У этих самоуправлений доходы от налога на недвижимость могут сократиться вдвое. В качестве компенсации государство могло бы перенять у самоуправлений часть функций, например, сферу образования и медицины.

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Как уже писал Русский TVNET, политики правящей коалиции пока не торопятся дать гарантии Латвийскому союзу самоуправлений, что в ходе налоговой реформы самоуправления получат не менее 19,6% общей суммы поступлений в бюджет и их доходы будут не меньше, чем в прошлом году. Также союз требует перечислять в бюджет самоуправлений подоходный налог с жителей в 100% объеме. Политики лишь подчеркивают, что реформу нельзя проводить за счет самоуправлений и обещают ввести компенсационные механизмы.