Как на Новый год, только весной: Каждый житель Латвии имеет право на одну берёзу!

Начинается сезон берёзового сока. Русский TVNET собрал самые важные советы как для тех, кто планирует приобрести полезный напиток у торговцев, так и для тех, кто планирует собирать березовый сок для домашнего использования или продажи. Тем более, что каждый житель Латвии имеет право не только срубить одну ёлочку перед Новым годом, но и весной собрать сок из одной латвийской берёзы, растущей в государственном лесу.

Считается, что берёзовый сок - универсальное средство в борьбе с негативным влиянием окружающей среды. Содержащиеся в березовом соке минеральные вещества и другие активные компоненты стимулируют вывод из организма шлаков и солей, улучшают обмен веществ, а также укрепляют иммунитет.

Однако

как покупая, так и собирая сок для личного использования или продажи, следует учитывать некоторые тредования Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС).

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Я хочу собрать берёзовый сок для себя и своей семьи. Что мне необходимо знать?

Каждый житель Латвии может выбрать себе одну березу в государственном лесу для того, чтобы собрать сок для личного использования.

По словам владельца SIA Sula Линарда Либерта, выбирая берёзу для сбора сока, следует обращать внимания на деревья, диаметр которых превышает 30 сантиметров. Другие источники советуют выбирать берёзу, диаметр ствола которой превышает 40 сантиментов.

На стволе следует прорубить скважину глубиной около 5 сантиметров. По словам Либерта, принцип «чем большем отверстие, тем больше течёт» здесь не работает, поэтому важно не перестараться. В отверстие следует вставить пластиковую или деревянную трубочку.

Владелец SIA Sula советует бурить отверстие на северной стороне. Так сок будет дольше оставаться свежим.

Специалист рекомендует собирать сок в деревнях или в лесах, подальше от индустриальных построек и дорог.

Но самое важное в процессе сбора - не забыть позаботиться о дереве после того, как вы нацедили необходимое количество сока.

Просверленное отверстие следует заткнуть сухой, но не гнилой веткой. Это позволит дереву быстро затянуть лунку, в результате чего сок продолжит поступать к ветвям березы.

Требования к торговцам

Согласно данным ПВС, березовый сок - это непастеризованный сок, в который могут быть добавлены изюм, фрукты, приправы, сахар или мед. Физическое лицо, которое планирует реализовать свою продукцию в маленьких объёмах (до 300 литров в год) может не регистрироваться в ПВС. Если латвиец планирует продавать сок в большем объёме или продавать термически обработанный продукт, производителю следует зарегистрироваться в ПВС.

По регламенту, березовый сок должен продаваться в одноразовой упаковке или в чистых стеклянных бутылках. На этикетке следует указать название продукта, состав, объём. Также требуется указание срока годности «употребить до...» для свежего сока и пометка «рекомендуется использовать до...» для ферментированного сока. Не стоит забывать и про условия хранения сока, имя, фамилию и адрес производителя.

Более подробно порядок регистрации торговцев березового сока описан по ссылке:

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Для того, чтобы проверить, соблюдают ли местные торговцы правила маркировки березового сока, TVNET посетил центральный рынок.



Приобретая сок у трех разных торговцев, журналисты TVNET констатировали, что лишь один производитель корректно выполнил все требования ПВС.

Фото: TVNET

Как правильно употреблять?

Здоровые люди могут пить березовый сок в неограниченных количествах. Если же у человека есть какие-то проблемы со здоровьем и ограничено потребление жидкости, то можно выпивать не более двух стаканов в сутки.

Как правильно хранить?

Лучше всего березовый сок употреблять в тот день, когда он был получен.

Если свежий березовый сок хранят больше одного дня, то в нем начинают размножаться бактерии, которые разрушают ценные питательные вещества

(сахар, свободные аминокислоты, ферменты и другие биологически активные вещества). Чтобы подготовить сок к более длительному хранению, его наливают в стеклянную тару и по своему вкусу добавляют новые побеги черной смородины, цедру лимона, гвоздику, зерно или изюм.

















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Напомним, несколько лет назад пить берёзовый сок всех жителей Латвии призывала сама экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене.

«Желаю пить много березового сока и двигаться, так как вода и движение создали жизнью. Это обеспечивает радость и оптимизм», - сказала она.

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