Латвийцы - расисты? Турист-сикх рассказал о чудовищной поездке в Ригу

 

Фото: Facebook/ Nav's Project 365

Спустя несколько дней после теракта в Лондоне, виртуальным хитом стал пост в «Facebook» одного гражданина Великобритании, написанный им еще в 2015 году. Навьет Шавний, который принадлежит к сикхской религии, в социальной сети пожаловался на недоброжелательное отношение к себе рижан. Из-за традиционного головного убора, люди принимали его за террориста - сообщает портал kasjauns.lv

Стоит добавить, что Навьет о пережитом в столице Латвии написал в своем профиле «Facebook» еще два года назад. Однако популярность история получила недавно - рассказом мужчины о Риге «поделились» 2700 человек.

О Риге гражданин Великобритании, рассказывает следующее: «Недавно посетил столицу Латвии. Это очень красивый, захватывающий город. Однако

расизм и нехватка знаний очень характерны для обитателей этого места.

Расизм здесь встречается на каждом шагу. Часть людей ко мне относились грубо и я несколько раз столкнулся с серьёзными инцидентами - один мужчина меня назвал террористом и категорически отказывался верить, что я из Великобритании. Другой мужчина открыто смеялся надо мною и фотографировал на телефон».

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«Это по-настоящему был чудовищный опыт. Моя первая мысль была написать большую публикацию, с призывом не ехать в Ригу тем, кому не посчастливилось родиться белым. Но потом я понял, насколько недальновиден я сам. Латвия, примерно 50 лет была в составе СССР. Начиная с 1991 года, когда все государства получили независимость, общество узнало о таких вещах, как свобода. Поэтому меня не удивила сложившаяся ситуация».

Когда рассказ мужчины приобрел популярность в «Facebook», мнения пользователей сильно разделились. Одни взяли на себя роль представителей города, и извинились перед Навьетом, другие же

открыто заявили - в Латвии нет места, для таких, как он.

«Посмотрите, как эти священные коровы ведут себя в Европе - никакого гостеприимства они не заслужили. Это хорошо, что у жителей Латвии ушные мышцы слабые - макароны толерантности на них не держатся» - на латышском языке отвечает некий Янис.

После прочтения рассказа Новьета, один из пользователей высказался лаконично:

«Don’t come back terorist!» (не возвращайся, террорист!)

пишет Ансис, добавив к своему комментарию символ латвийского флага. «Не нравятся мне эти мусульмане! Хотите жить в «цветном» государстве, езжайте в в Лондон или Париж. Там сейчас от них избавиться не могут» - пишет пользователь.

Некоторые пользователи сочувствовали Новьету и пытались убедить, что не все жители Латвии такие, с которыми ему не посчастливилось столкнуться. Оказалось, свои мысли на этот счет высказал и популярный в Латвии певец Лаурис Рейнекс: «Могу заверить, что местных людей напугали твоя борода и шарф на голове (не знаю точно, как он называется)» - разъяснил певец. На что Навьет ответил, что на голове у него традиционный тюрбан сикхов и их у него более 50 штук.



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