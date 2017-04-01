Алексей Навальный получил латвийский паспорт*

Алексей Навальный
 

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Scanpix

Коррупция в России раздувает народный гнев с каждым днем все сильнее: последний митинг, организованный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, собрал десятки тысяч людей, не согласных с политиков властей, сотни из них были задержаны. Попал за решетку на 15 суток и сам Навальный. Впрочем, пока что ему предъявили лишь организацию несанкционированного митинга.

Есть признаки того, что российские власти решили заняться оппозиционером вплотную, и в ближайшее время он может оказаться в тюрьме на более долгий срок, ведь в будущем году в России пройдут президентские выборы.

Сам же Алексей Навальный, судя по всему, решил подстраховаться, и в случае чего продолжать политическую деятельность из Европы, а точнее - из Латвии. Фотография, имеющаяся в распоряжении Русского TVNET, свидетельствует о том, что латвийские власти благосколонно относятся к личности российского политика и, не вызывая лишнего шума, дали ему гражданство Латвии.

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Так, на копии документа указано, что паспорт был выдан шестого января этого года и действителен до 2027 года.

Выдан документ в Риге, в третьем отделении Управления по делам гражданства и миграции.

Примечательно, что прямых родственников, дающих ему право стать гражданином Латвии, нет. Кроме того, нет информации о том, что Навальный в последнее время посещал нашу страну.

Фото: Русский TVNET

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)


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