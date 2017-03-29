Житель Латвии со сломанным пальцем выиграл суд у Rimi

Rimi Latvia должны выплатить лиепайчанину Антону Шнипову 200 евро в качестве компенсации. Летом прошлого года молодой человек пострадал в магазине из-за падения стеклянной двери витрины, сообщает liepajniekiem.lv со ссылкой на Kurzemes Vārds.

24 июля прошлого года в лиепайском магазине Rimi, когда молодой человек открывал холодильник, на ногу упала тяжелая стеклянная дверь. Неотложная медицинская помощь доставила мужчину в больницу, где было констатировано, что у него сломан большой палец правой ступни. Ногу загипсовали, несколько недель Антону пришлось передвигаться с помощью костылей.

Известно, что изначально администрация предприятия Rimi, пытаясь решить проблему, предложила покупателю подарочную карту в размере 100 евро.

Однако молодого человека не устроил размер и вид компенсации, поэтому он решил подать на компанию в суд с иском о возмещении морального ущерба в размере 3500 евро.

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По словам пострадавшего, решать конфликт через суд его побудил не столько размер компенсации, сколько уклонение магазина от ответственности.

Суд удовлетворил иск Шнипова лишь частично – теперь Rimi Latvia должны выплатить лиепайчанину 200 евро.

В суде представитель магазина вину не признавал, указывая, что произошедшее можно классифицировать как несчастный случай.

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