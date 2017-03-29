Ночью температура воздуха опять опустится ниже нуля градусов

В ночь на четверг в Латвии облаков станет меньше, а температура воздуха понизится до -1..-6 градусов.

Местами возможен кратковременный снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

В четверг ожидается переменная облачность, в западной части Видземе ожидается ясная погода. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +3..+8 градусов.

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В Риге в четверг сохранится преимущественно солнечная погода, ночью и с утра возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.