Ночью температура воздуха опять опустится ниже нуля градусов

 

Фото: AP/ScanPix

В ночь на четверг в Латвии облаков станет меньше, а температура воздуха понизится до -1..-6 градусов.

Местами возможен кратковременный снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

В четверг ожидается переменная облачность, в западной части Видземе ожидается ясная погода. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +3..+8 градусов.

Реклама

В Риге в четверг сохранится преимущественно солнечная погода, ночью и с утра возможен небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR

reklama.vesti.lv

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале Showbiz

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале

Назван простой способ снизить уровень сахара и сжечь калории Wo&Men

Назван простой способ снизить уровень сахара и сжечь калории

КНДР втайне провела еще одно испытание ракетного двигателя Hi-Tech

КНДР втайне провела еще одно испытание ракетного двигателя

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу Wo&Men

Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике Showbiz

Актер Яков Рафальсон этим летом будет работать на кораблике

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 