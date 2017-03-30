Re:baltica: Российская пропаганда в странах Балтии превращается в провокационные новости

В результате расследования, которое недавно провели журналисты центра Re:baltica, было установлено - в странах Балтии российская пропаганда превращается в провокационные новости. В центре внимания исследователей оказались такие латвийские СМИ, как газета «Сегодня», порталы vesti.lv, press.lv, ves.lv. Русский TVNET публикует главные выводы журналистов Re:baltica.

Журналист Re:baltica Инга Спринге вспоминает: "Выходящая в Латвии газета «Сегодня» называет себя единственным ежедневным изданием на русском языке во всем ЕС. С журналисткой этой газеты Еленой Слюсаревой мы познакомились два года назад во время оплаченной посольством Швеции поездки, целью которой было интервью у шведской королевской пары. Елена не очень хорошо говорила по-английски, поэтому я переводила ей на русский, и мы стали общаться.

Пока мы были в Швеции, в Крыму прошел вызвавший разные оценки референдум о присоединении полуострова к России. Акценты в латышской и русскоязычной прессе в Риге отличались.

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Латыши встревожились из-за российской агрессии и не скрывали страха, что для Владимира Путина следующим объектом «освобождения» могут стать страны Балтии. Между тем, «Сегодня» (на тот момент «Вести сегодня») описывали аннексию Крыма как счастливое возвращение домой.

Елена защищала свою газету – её коллеги действительно верят в то, что пишут. В газете плюрализм мнений, поскольку редактор разрешил ей написать комментарий, осуждающий российскую агрессию в Украине.

В этой статье Елена критиковала латвийских русских, которые отказывались думать «своей головой», отдали «власть над собой российскому телевидению» и «закрывали глаза, будто не понимая, что происходит».

Комментарий действительно опубликовали, правда через полгода после того, как он был написан, — в октябре 2014-го года. Елена рассказала, что он вызвал негативную реакцию коллег и читателей – «Зачем высказываешь свое мнение, когда тебя никто не просит?»

По иронии событий, Елена к тому времени как раз отправилась в оплаченную посольством России в Латвии поездку в Крым. Посольство, по ее словам, не ставило никаких условий.

Из Крыма Елена привезла серию рассказов. В первом указывалось, что поездку оплатило посольство, в последующих – уже нет.

Елена говорит, что статьи не подвергались цензуре и что она пыталась показать мнение всех сторон (одна из статей – интервью с редактором ялтинской газеты, который благодарит президента России за поддержку, другая – о крымских татарах, которые просят «вернуть им родину»). Но она промолчала, когда рядом со статьёй о крымских татарах появился комментарий коллеги, с иронией по поводу желания татар стать частью Европы и приглашением им приехать в Латвию и посмотреть, как тут все плохо".

Далее Спринге рассказывает о том, что спустя месяц Елену из редакции газеты «Сегодня» уволили.

Официальной причиной стало сокращение штата, неофициальной - «доброжелатели мне уже до того говорили: понимаешь, с твоей позицией работать в русскоязычной прессе нереально».

Один человек под разными псевдонимами

Инга Спринге обращает своё внимание на то, что новостной портал vesti.lv, который, по мнению исследователей, является «сестрой» «Сегодня» в интернетe, перепечатывает тексты российских СМИ с презрительными по отношению к балтийским странам заголовками.

Проанализировав новостной поток сайта vesti.lv и опросив бывших работников редакции, журналисты Re:baltica пришли к выводу - у корреспондентов данного портала перед публикацией материала есть возможность выбрать один из нескольких псевдонимов. Это делается, чтобы создать видимость того, что на портале работает команда, хотя в действительности новости из разных ресурсов интернета копирует один человек.

Согласно данным опубликованного расследования,

как минимум двое из постоянных авторов газеты «Вести» переехали из Латвии в Россию, откуда продолжают писать для своего издания.

Оказавшийся в поле зрения журналистов Владимир Веретенников, который регулярно пишет для российского новостного агентства lenta.ru, не захотел беседовать с представителями Re:baltica.

Более общительным был журналист «Сегодня» Дмитрий Мартов, который недавно переехал жить в Москву. Он сообщил, что ему надоело «каждый день читать об интеграционной политике и инспекции государственного языка», а в Москве он чувствует себя гармонично и свободно».

Журналист газеты Андрей Татарчук, в свою очередь, объяснил, почему газета «Сегодня» публикует негативные материалы про Латвию. По его словам, этого требуют читатели.

Кому принадлежит газета?

По данным журналистов Re:baltica, «Сегодня» терпит значительные убытки. База данных Реестра предприятий свидетельствует, что с 2012-го года три раза менялись фирмы, которым принадлежит газета. Спринге предполагает, что это делается для того, чтобы уклониться от уплаты налоговых долгов, которые на февраль 2017-го года уже превысили сумму в 300 000 евро.

Фото: Re:baltica

Последний раз рокировка произошла летом 2016-го года, когда новым владельцем стал только что закончивший Украинский национальный авиационный университет, 23-летний украинец Иван Хрескин. Вместе с фирмой он получил и налоговый долг — более чем 200 000 евро. Украинским коллегам Re:Baltica, которым удалось дозвониться до нового владельца в Украине, Хрескин признался, что он в курсе, что ему в Латвии принадлежат доли в каком-то СМИ, но на этом всё.

Взыскать налоговый долг с иностранцев намного сложнее. Подобным образом владельцем более старой фирмы издателя «Сегодня» с долгом в 100 000 евро стал некий житель Белоруссии.

В настоящее время «Сегодня» издает ООО «Media Nams Vesti», единственной владелицей которого является 46-летняя Людмила Калашник. В кругах рижских русскоязычных СМИ не секрет, что настоящий владелец – это ее супруг, бывший депутат Госдумы России (Единая Россия) миллионер Эдуард Янаков.

Это новость публично прозвучала в 2012-ом году, когда писали об объединении двух ежедневных газет – «Вести Сегодня» и «Час». Позже к ним присоединили и более либеральную латвийскую русскоязычную газету «Телеграф», которая сейчас выходит в качестве приложения к «Сегодня». Владельцы спрятались в офшорах, а в прессе прозвучали имена российского миллиардера Андрея Молчанова, Янакова и латвийского предпринимателя Артура Ересько.

Позиция Кремля?

Согласно данным исследования Re:baltica, «Сегодня» полностью отражает мнение российского посольства. Специально или нет, но это факт, - резюмирует бывшая журналистка издания Слюсарева.

Например, поддержка, оказываемая российской фаворитке в Латвийской политике, депутату Европарламента Татьяне Жданок. Незадолго до выборов в Европарламент в мае 2014-го года в газете «Сегодня» вдруг появилась серия длинных статей Жданок о Крыме, политике Евросоюза, а также с критикой премьера Лаймдоты Страуюмы.

Фото: Re:baltica

Ни в одной из статей, автором которых указана Татьяна Жданок, не упомянуто, что публикации оплачены. Это отрицает и сама Жданок – газета опубликовала ее пресс-релизы, очевидно потому, что они были актуальны. Когда Инга Спринге спрашивала у журналиста «Сегодня» Татарчука, была ли публикация серии комментариев Жданок перед выборами просто совпадением, он отшучивался – «ну, наверное».

Смена вывесок

Тем временем Слюсарева продолжает работать в Латвийской русскоязычной прессе и теперь пишет новости для портала «press.lv». Для русской аудитории он лучше знаком под прежним названием «ves.lv». Сходство с названием «vesti.lv» не совпадение.

Домен «Press.lv» зарегистрировал депутат Рижской думы Андрей Козлов (Согласие). Он один из исторических совладельцев «Сегодня». Он же зарегистрировал и «ves.lv», который прежде был порталом газеты «Вести Сегодня» (юридически портал принадлежит фирме, где в совладельцах бывшая жена Козлова).

Елена рассказывает, что в «press.lv» можно заниматься «настоящей журналистикой». Никто не определяет, у кого и как брать интервью.

Как пример своей свободы она приводит статью, в которой разоблачила фейк-новость, опубликованную ее бывшим работодателем, о том, что государство начнет проверять и отбирать «спутниковые тарелки» фирм, нелегально транслирующих российские каналы.

Автор новости – бывший депутат парламента Латвии и журналист Николай Кабанов, который для связи со СМИ до сих пор использует свой парламентский адрес электронной почты.

Инга Спринге пишет: «Если бы не было этого предложения работать в «press.lv», Елена, скорее всего, бросила бы журналистику. «Потому что русских изданий мало, они небольшие и похожи друг на друга. Сложно придерживаться каких-то своих принципов, потому что просто не прокормиться гонорарами», рассказывает Елена.

Работая с полной отдачей, в месяц можно наскрести примерно 400 евро. Не удивительно, что в русскую прессу не приходят выросшие в независимой Латвии русские, а публика отдает предпочтение российским СМИ».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полную версию расследования читайте здесь

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