Кучинскис: закрепляется уверенность в том, что военной угрозы для Латвии нет

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

С учетом последних вложений в безопасность, в том числе со стороны США, укрепилась уверенность в том, что Латвии военная угроза не грозит, заявил сегодня на встрече с представителями Американского еврейского комитета премьер-министр Марис Кучинскис.

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Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. По словам Кучинскиса, Латвии очень важно, чтобы присутствие США в регионе сохранилось и после прибытия сил НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что Латвия не только потребляет безопасность, но и участвует в ее обеспечении, в частности, в антитеррористических операциях НАТО и ЕС.

Обсуждалась также ситуация в Европе в связи с выходом Великобритании из Евросоюза или «Brexit». Кучинскис подчеркнул, что как можно более прагматичные и рациональные переговоры - в интересах всех сторон.

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Говоря о реституции еврейской собственности, он напомнил, что начиная с 1991 года Латвия занимается этим вопросом и вернула права собственности всем, кто их запрашивал. Еврейской общине возвращено 36 зданий, принадлежавших общественным и религиозным организациям.

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