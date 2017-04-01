В Сейме нашли секретную комнату советских времен с прослушкой*

 

Фото: Коллаж TVNET, источник LETA/Postimees/Scanpix

В здании Сейма случайно была обнаружена потайная комната с действующим советским прослушивающим оборудованием.

Как стало известно, месяц назад в здании Сейма была обнаружена потайная комната, о чем сообщается только сейчас. Момент обнаружения произошел случайно, когда ремонтная бригада пыталась в подвале привести в порядок водопровод, одну из труб которого прорвало. Струя воды была настолько сильной, что смыла штукатурку на стене, в результате чего стал заметен каркас потайной двери.

При ее вскрытии обнаружилось небольшое помещение, расположенное прямо под комнатой для курения, где ведутся основные кулуарные беседы депутатов. Более того, там до сих пор было установлено прослушивающее оборудование советского периода, и часть из него была все еще в действующем состоянии.

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Не сообщается, передавались ли записи разговоров куда-либо.

Известно, что подключение к интернету в данной комнате отсутствовало, однако служба безопасности Сейма на прошлой неделе провела проверку близлежащих зданий на предмет поиска шпионского оборудования.

О результатах проверки пока не сообщается.

*На данный момент точно известен только один факт: сегодня - 1 апреля, поэтому не стоит относиться серьезно ко всем услышанным или прочитанным в этот день новостям ;)


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