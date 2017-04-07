Афиша на выходные: голливудский карнавал с Трампом, летающая рыба и Дни птиц

Иллюстративное фото
 
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Детский мир и кукольные представления

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/ScanPix

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для путешествий, отдыха с любимой семьей, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями.

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Детский мир и кукольные представления

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