Для учений НАТО ищут статистов, которые сыграют роль «русских»

На официальном сайте Берлина в разделе объявлений о найме на работу появилось сообщение о поиске статистов на роль «русских» в военных учениях НАТО. Вакансия была размещена 22 марта немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH.

Объявление о наборе статистов для изображения «русских» появилась в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта.

Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и вооруженных сил США. Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Информацию о вакансии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Для каких именно учений понадобились «русские», из описания вакансии не ясно.

Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.

В объявлениb говорится, что соискателям предстоит «исполнять небольшие роли» персонажей из числа гражданского населения, например фермеров, владельцев магазинов или представителей администрации города в Афганистане, во время учений, которые пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии (между Нюрнбергом и Регенсбургом) в апреле.

Всех статистов снабдят специальными жилетами с инфракрасными датчиками.

При помощи этих устройств военные смогут посчитать, сколько гражданских «пострадало» в ходе «боевых действий».

При этом на сайте агентства подчеркивается, что все выстрелы производятся с задействованием неопасных макетов автоматов и холостыми патронами.

Кандидаты должны быть стрессоустойчивыми, ответственными, гибкими и уметь работать в команде.

За один рабочий день статистам, изображающим «русских», готовы заплатить от 88,4 до 120 евро.