Для учений НАТО ищут статистов, которые сыграют роль «русских»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marcin Bielecki / PAP

На официальном сайте Берлина в разделе объявлений о найме на работу появилось сообщение о поиске статистов на роль «русских» в военных учениях НАТО. Вакансия была размещена 22 марта немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH.

Объявление о наборе статистов для изображения «русских» появилась в разделе вакансий на сайте berlin.de 22 марта.

Размещено оно было немецким кадровым агентством Optronic HR GmbH, специализирующемся на подборке массовок для военных учений НАТО и вооруженных сил США. Судя по фотографиям и данным на сайте самого агентства, ранее оно искало статистов преимущественно для курируемых НАТО военных маневров Международных сил содействия безопасности (ISAF), в ходе которых нужно было создать условия, приближенные к афганским.

Реклама

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Информацию о вакансии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Для каких именно учений понадобились «русские», из описания вакансии не ясно.

Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля. На сайте Optronic HR GmbH уточняется, что первый раунд учений состоится с 28 апреля по 15 мая. Маневры пройдут на американском полигоне Хоэнфельс (Hohelfels) в Баварии.

В объявлениb говорится, что соискателям предстоит «исполнять небольшие роли» персонажей из числа гражданского населения, например фермеров, владельцев магазинов или представителей администрации города в Афганистане, во время учений, которые пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии (между Нюрнбергом и Регенсбургом) в апреле.

Всех статистов снабдят специальными жилетами с инфракрасными датчиками.

При помощи этих устройств военные смогут посчитать, сколько гражданских «пострадало» в ходе «боевых действий».

При этом на сайте агентства подчеркивается, что все выстрелы производятся с задействованием неопасных макетов автоматов и холостыми патронами.

Кандидаты должны быть стрессоустойчивыми, ответственными, гибкими и уметь работать в команде.

За один рабочий день статистам, изображающим «русских», готовы заплатить от 88,4 до 120 евро.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 47000 EUR
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийские модники посоревновались в экстравагантности Wo&Men

Латвийские модники посоревновались в экстравагантности

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук Showbiz

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's Wo&Men

«Горячая штучка» из Бразилии может затмить «ангелов» Victoria's

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+ Hi-Tech

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание Showbiz

Экстренно госпитализированный Николай Носков пришел в сознание

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 