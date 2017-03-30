Утечка почти 2 тонн масла на Плявиньской ГЭС: Latvenegro заплатило €1600

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

АО «Latvenergo» уплатило примененный Государственной службой окружающей среды (ГСОС) штраф за январское загрязнение среды на территории Плявиньской ГЭС, сообщила представитель ГСОС Марута Буклевича.

Latvenergo заплатило 1600 евро штрафа за загрязнение среды на территории Плявиньской ГЭС, произошедшее в январе этого года.

Как сообщает агентство ЛЕТА, предприятие оштрафовано на эту сумму, однако по закону предусмотрено частичное освобождение от наказания в том случае, если до определенной даты уплачено 50% штрафа.

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Отметим, что в процессе сбора нефтепродуктов на территории водохранилища Плявиньской ГЭС с 22 января по 1 февраля было собрано 1,764 тонны масла. При этом риск утечки сохраняется, так как полная откачка масла из трансформаторов возможно только после их демонтажа.

Сейчас трансформаторы ежедневно обследуются, а в дренажной трубе размещены абсорбирующие боны.

Утечка почти двух кубометров масла произошла на Плявиньской ГЭС из списанного трансформатора.


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