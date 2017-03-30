Начато строительство бесплатных автостоянок в микрорайонах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Департамент сообщения Рижской думы для решения проблем с парковками в городе, начал, и в ближайшие несколько лет будет продолжать строить бесплатные автостоянки в рижских микрорайонах.

На текущий момент началась постройка автостоянок на улицах Малиенас, Лиелвардес и Хипократу. Департамент планирует построить автостоянки на 16-ти улицах и участках улиц, где будет возможно разместить в целом 1000 транспортных средств.

Таким образом самоуправление планирует разгрузить дворы многоквартирных домов от паркующихся там автомобилей,

а также обеспечить возможность удобной посадки/высадки детей возле учебных заведений.

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Улица Лиелвардес (от улицы Гунара Астрас до улицы Дзелзавас)

Автостоянка будет создана в зоне зеленых насаждений, вдоль Бикерниекского леса с несколькими «карманами». Рядом находятся Рижская 80-я средняя школа и жилые дома. Ограничения во времени не будет.

Количество мест: 108

Улица Малиенас (от улицы Велдрес до улицы Юглас)

Эта автостоянка также расположится в зоне зеленых насаждений, рядом с проезжей частью. Она предусмотрена для местных жителей и посетителей Рижской основной школы Эзеркрасту. Ограничений по времени нет.

Количество мест: 53

Улица Хипократу (от улицы Гайльэзера до улицы Бикерниеку)

На этом отрезке улицы «карманы» будут созданы рядом с проезжей частью. Парковочные места будут располагаться параллельно улице, и будут выполнять две функции:

–с 7:00 до 19:30 для тех, кто посещает близлежащие учебные и медицинские заведения (Рижская 89-я средняя школа, Межциемская основная школа, спортивная школа, 242-й детский сад и Центр социального ухода Gaiļezers). Машины можно будет оставлять не дольше, чем на полчаса.

–с 19:30 до 7:00 – для нужд жителей близлежащих жилых домов. Без ограничения во времени.

Количество мест: 36

Автостоянки будут построены вдоль дорог, территория вокруг автостоянок будет благоустроена. Ряд парковочных мест предусмотрен для параллельной парковки, другие – перпендикулярно к одностороннему движению.

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