К Латвии движется обширная зона осадков

В ночь на пятницу и в пятницу с утра всю Латвию с запада пересечет зона осадков - ожидаются снег и дождь, местами в Видземе и Курземе осадки будут обильными, сообщает агентство ЛЕТА.
Образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от +1..+4 градусов на западе страны до 0..-3 градусов на востоке.
В пятницу сохранится преимущественно облачная погода, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит +3..+9 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер.
В Риге ночью и с утра пройдут дожди, но днем значительных осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который сменит направление на западное, температура воздуха составит от +2 до +6 градусов.