К Латвии движется обширная зона осадков

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на пятницу и в пятницу с утра всю Латвию с запада пересечет зона осадков - ожидаются снег и дождь, местами в Видземе и Курземе осадки будут обильными, сообщает агентство ЛЕТА.

Образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит от +1..+4 градусов на западе страны до 0..-3 градусов на востоке.

В пятницу сохранится преимущественно облачная погода, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит +3..+9 градусов. Будет дуть западный, северо-западный ветер.

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В Риге ночью и с утра пройдут дожди, но днем значительных осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который сменит направление на западное, температура воздуха составит от +2 до +6 градусов.


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