Латвийцы снова требуют «невозможного»: снизить тарифы на электричество

 

Фото: Ieva Cika / LETA

Латвийцы несогласны с тарифами на электричество, вступившими в силу после так называемого открытия рынка электроэнергии. Инициатива за отмену новых расценок преодолела порог в 10 тысяч подписей на портале manabalss.lv, и теперь ее обязаны рассмотреть депутаты.

В правительстве, впрочем, уже предупредили, что подписавшимся рассчитывать особо не на что — ведь отменить установленные тарифы «практически невозможно», сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Новые тарифы предприятия Sadales Tīkls были утверждены в августе прошлого года. С тех пор в счет включена не только стоимость потраченной электроэнергии, но и абонентская плата.

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Рижанин Роман Островский выступает за идею «Платить только за потребленную электроэнергию». Именно так он и назвал свою инициативу на портале manabalss.lv.

Выступить с подобной инициативой Романа побудили счета за электроэнергию,

которые стали приходить ему после утвержденных в августе новых тарифов. По его мнению, тарифы повышены искусственно, а значит, надо вернуть их на прежний уровень.

«У меня дома трехфазное электричество. Эти фазы я убрать не могу. Электричество существенно подорожало — 3-4 евро добавилось не из-за чего. Мое предложение — тарифы отменить, так как они искусственно созданы», — пояснил рижанин.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Юрис Озолиньш в беседе с радиостанцией указал, что формулировка «искусственно созданы» — это пустая фраза. Должны быть конкретные факты.

Эксперт считает, что отменить утвержденные в прошлом году тарифы юридически невозможно.

«Процедура была [выполнена] согласно закону. А те, кто недоволен, должны были выступить во время публичного обсуждения. Просто так нельзя вернуть.

Должны быть причины: или процедура не соблюдена, или по экономическим соображениям», — подчеркнул Озолиньш.

А вот депутат Сейма и член народнохозяйственной комиссии Ингмар Лидака не исключил, что чисто теоретически правительство могло бы пересмотреть принятое решение. Но для этого нужны весомые правовые аргументы. Депутат дал понять, что подписи на портале manabalss.lv таковыми не являются.

«Это вряд ли возможно. [...] Есть регулятор, который определяет тарифы. Он получает конкретные данные: себестоимость и т.д. Все посчитывает, складывает и получает цифру. Там допускается мизерный доход, и никто на этом руку не греет. И вмешиваться через собирание подписей — это нереально.

Регулятор работает по конкретной методике», — объяснил политик.

Лидака подчеркнул, что это же касается и так называемого «Обязательного закупочного компонента» (OIK) — платы потребителя за поддержку «зеленой энергии». Компонент формируется из конкретных цифр. Депутат пояснил, что подписаться за отмену повышенных тарифов и OIK — это все равно, что выступить за инициативу повысить госбюджет на 2 миллиарда евро.

«Тогда уже создастся ситуация, при которой проиграют все.

Рижане выступят, например, за инициативу, что за тепло платят слишком дорого, и давай собирать подписи. И что в итоге? Тепла не будет, так как Rīgas siltums.

Есть вещи, которые определяются объективно», — настоял Лидака.

Тем временем на самом предприятии Sadales Tikls добавили, что люди, у которых с августа прошлого года выросли счета, должны понимать — сумму, на которую увеличилась стоимость услуги, за них прежде платили другие. По словам директора по развитию предприятия Роланда Лусвериса, устранена — ни много ни мало — социальная несправедливость.

«Тариф соответствует всем расходам. Регулятор тщательно проверил и утвердил наш тариф.

В течение ближайших пяти лет мы не собираемся говорить о каком-либо изменении тарифов», — заключил Лусверис.

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