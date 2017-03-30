В нерегулируемые пешеходные переходы в Риге «закопают» 280 тыс. евро

Департамент сообщения Рижской думы в перестройку и оснащение нерегулируемых пешеходных переходов в этом году планирует вложить 280 тыс. евро, рассказал сегодня на заседании комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы и.о. директора департамента сообщения Эмилс Якринс.

в Риге имеется 517 пешеходных переходов, из которых 100 регулируются светофорами и 417 являются нерегулируемыми. Из нерегулируемых пешеходных переходов 317 освещены и 280 не освещены.

Из общего числа всех дорожно-транспортных происшествий (ДТП)

с участием пешеходов 14% происходят на нерегулируемых пешеходных переходах.

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В этом году департамент сообщения Рижской думы планирует установить дополнительное освещение на трех пешеходных переходах, подключить освещение на пяти пешеходных переходах, два перехода планируется сделать регулируемыми, перестройка еще 11 пешеходных переходов находится в стадии проектирования.

В оборудование нерегулируемых пешеходных переходов в этом году планируется вложить 280 тыс. евро. В свою очередь 400 тыс. евро департамент сообщения направит на светофоры, в том числе находящиеся на перекрестках.

По словам Якринса,

строительство одного нерегулируемого пешеходного перехода обходится в 4 тыс. евро,

дополнительное освещение стоит 8 тыс. евро. В свою очередь новое подключение электричества на пешеходном переходе обходится в 10 тыс. евро. Установка светофора на пешеходном переходе стоит 20 тыс. евро. В свою очередь строительство большого пешеходного перехода, где разрешенная скорость движения автомобилей составляет более 70 км/ч, стоит как минимум 100 тыс. евро.

Такой большой пешеходный переход в этом году построят на ул. Маскавас.

Как сообщалось, Госполиция направила письмо главе комитета Рижской думы по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией Дайнису Турлайсу, в котором сообщила, что в Риге выросло число аварий на нерегулируемых пешеходных переходах. В прошлом году зарегистрировано 65 таких аварий, а в этом году за полтора месяца - уже 16.

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