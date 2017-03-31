Пропавший после выписки из елгавской больницы мужчина найден мертвым

Иллюстративное фото. Фото: COVI/Scanpix

53-летний житель Берстеле Марис Симсонс, пропавший 25 ноября 2016 года после выписки из Елгавской больницы Гинтермуйжа, сегодня, 30 марта 2017 года найден, к сожалению, без признаков жизни.