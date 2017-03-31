Пропавший после выписки из елгавской больницы мужчина найден мертвым

53-летний житель Берстеле Марис Симсонс, пропавший 25 ноября 2016 года после выписки из Елгавской больницы Гинтермуйжа, сегодня, 30 марта 2017 года найден, к сожалению, без признаков жизни.
Тело обнаружили гражданские лица. Мужчина найден на хуторе, в районе Элеи.
Об этом сегодня Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.
Напомним, 53-летний инвалид по зрению, перенесший инсульт, не вернулся домой после выписки из Елгавской клиники Гинтермуйжа 25 ноября 2016 года.
Сообщил соседке, что едет домой, но до дома так и не добрался.