За интеграцию каждого беженца латвийцам будут платить по 500 евро*

 

Фото: AP/Scanpix

Как только стало понятно, что европейские миллионы, выделенные Латвии на размещение беженцев, ускользают от нас, была разработана программа по интеграции приезжих через семьи. Любая латвийская семья, которая готова разместить у себя беженца или целую семью, смогут получать от государства денежную дотацию в размере 500 евро ежемесячно.

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Бюро по интеграции было поручено разработать программу по беженцам и в ближайшие сроки начать ее реализацию.

В итоге любая латвийская семья, которая готова у себя дома разместить беженца и помочь ему записаться на курсы латышского языка, устроиться на работу, найти своего семейного врача, а также разъяснить какие-то простые бытовые вещи-ситуации, с которыми прибывшие, может быть, впервые столкнутся у нас, сможет заявить о себе в Бюро по интеграции.

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Помощь будет оплачиваться из расчета 500 евро ежемесячно за одного беженца.

Как сообщили нашему порталу в Бюро, латвийцы оказались очень отзывчивыми и работникам приходиться делать непростой выбор среди всех желающих выступить проводниками беженцев в Латвии. Но предпочтение отдается тем, кто в первую очередь может предложить подходящие условия проживания - отдельную комнату.

Жизнь в приюте "Муцениеки"

Фото: Жизнь в приюте "Муцениеки"4

Напомним, что Латвия в рамках программы ЕС обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 270 человек.

Статус беженца к началу марта получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.

Каждому получившему статус ищущего убежище в Латвии иностранцу выплачивается пособие в размере 139 евро в месяц и 97 евро на каждого члена семьи.

*Отметим также, что сегодня - 1 апреля, день, когда не стоит относиться серьезно ко всем новостям ;)

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