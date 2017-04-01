В Доме печати будут размещены китайская, арабская, африканская диаспоры*

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

К 2019 году в Латвии при поддержке Евросоюза может осуществиться глобальный проект по созданию Всебалтийского Центра по интеграции мигрантов. Департамент по внутренним делам, миграции и гражданству Еврокомиссии утвердил выделение более 20 млн. евро на создание нового учреждения, которое будет расположено практически в центре Риги.

Таким образом судьба многострадального Дома печати на Кипсале, которому прочили судьбу первой высоткой, снесенной в Риге, решена - теперь она станет пристанищем для сотен беженцев, которые будут съезжаться со всей Балтии.

Как рассказали Русскому TVNET в Управлении по делам гражданства и миграции, именно Еврокомиссии пришла в голову идея создать централизованный для всей Балтии центр. Выбор пал на Ригу, из предложенных вариантов специалисты одобрили добротное, пустующее здание Дома печати.

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Уже известно, что часть средств выделит правительство, однако львиная доля ресурсов в рамках программы перемещения будет выделена ЕС.

В Департаменте городского развития РД пояснили, что на первых трех этажах будут офисы и помещения для общественного пользования. Выше – корпуса для временного проживания переселенцев.

Сообщается, что центр будет разбит на блоки: для вьетнамской, африканской, арабской диаспор.

Здесь, например, будут организованы языковые курсы для желающих освоить госязык, для чего будут привлечены волонтеры Центра госязыка, а также студенты ЛУ.

Кроме того, здесь планируется разместить представительство Латгалии, где можно узнать о возможности переезда в этот регион.

По словам представительницы УДГМ Сармите Африкане,

предпочтение будет отдаваться трудолюбивым китайцам, африканцам и вьетнамцам.

Она сослалась на прогнозы ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша: по его мнению в Латвию в течение 10 лет прибудут около 200 000 человек, причем историк не исключает, что вскоре образуется настоящая китайская диаспора.

Кроме языковых курсов здесь можно будет освоить азы латышской кухни, игры на народных музыкальных инструментах, например, кокле и хорового пения. По словам Африкане, не исключено создание народного ансамбля, состоящего из граждан арабских стран, который в рамках программы по интеграции может выступить на Празднике песни и танца.

Сама реконструкция здания будет происходить в несколько этапов: специальная комиссия департамента Рижской думы уже оценила состояние помещений и нашла их вполне пригодными для проживания.

В РД также озвучили информацию, что договор о нынешнем размещении на стене здания рекламного баннера российской авиакомпании «Аэрофлот», который заканчивается в конце лета, больше продлеваться не будет. Вместо него на торце дома будет вывешено приветствие с надписью:

«Добро пожаловать в нашу гостеприимную страну!» на арабском, вьетнамском, пушту, суахили и некоторых языках стран Африканского союза.

Как уже сообщал Русский TVNET, Латвия приняла 280 человек, то есть, больше половины обещанного числа (531).

Напомним, что построенное в 1978 году здание Дома печати уже давно не работает по прямому назначению, но некоторые части здания используют под магазины, склады и т.д.

*Вы считаете эту идею нелепой? И правильно делаете! С Днем смеха, дорогие читатели!


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