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В период, когда в Латвии планируется масштабная налоговая реформа и не решены проблемы социального обеспечения и образования, главным объектом дискуссий в Сейме вчера стал вопрос о запрете на использование диких животных в цирке.

С одной стороны, можно согласиться с мнением депутата Александра Кирштейнса – хорошо, что общество достигло такой степени зрелости, что беспокоится не только о собственном брюхе, но и о гуманистических ценностях.

С другой стороны, немного странно, что поправки к закону о защите животных вызвали такие бурные дискуссии, а позже на том же заседании

омбудсмен читал доклад о нарушениях прав человека в прошлом году практически пустому залу.

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В четверг перед заседанием Сейма прошли целых два пикета – сторонников запрета на использование животных и их противников. Запрет в первом чтении поддержали 44 депутата, против было 23, а 12 воздержались.

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