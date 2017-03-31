«В хорошем состоянии и работает идеально»: на сайте объявлений продают... танк!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Порталы с объявлениями время от времени удивляют нетрадиционными товароми, так, например, одного рижанина не на шутку рассмешило объявление, в котором пытались продать ... танк!

На портале «Grub.lv», в объявлении говорится о продаже на аукционе военного танка T-55 и его начальная цена 45 000 евро. Танк находится в рижском районе, и тому, кто его приобретет, придется вывозить «транспорт» самостоятельно.

«Ни один танк в истории не прошел так много боев, как произведенный в СССР T-55. Такие танки перестали производить в 1981 году. Танк в хорошем состоянии, ухоженный. Двигатель работает идеально» - сказано в описании.

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Фото: скриншот


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