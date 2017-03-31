Штраф в 10 000 и увольнение за русский язык: трюк одних и принципы других?

Предложенные Нацблоком суровые поправки, предусматривающие существенное повышение штрафов за неиспользование госязыка, не заставят мэра Риги Нила Ушакова изменить свои принципы. В свою очередь, профессор ЛУ Юрис Розенвалдс считает, что таким образом «националисты» просто хотят в очередной раз напомнить о себе перед выборами.

«Такие предвыборные «языковые инициативы» вполне в жанре Нацобъединения, а их действия - в духе действий Центра госязыка, или как он там называется:

сделать что угодно, лишь бы напомнить о себе»,

- так прокомментировал профессор ЛУ Юрис Розенвалдс подготовленные поправки к Кодексу административных нарушений, которые предусматривают существенное повышение штрафов за несоблюдение норм использования госязыка.

Сначала штраф в 10 000 евро, потом - увольнение

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Как уже писал Русский TVNET, инициаторы поправок не скрывают, что разработать их заставило поведение председателя Рижской думы Нила Ушакова («Согласие»). Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал мэра Риги на 140 евро за общение в социальных сетях от имени самоуправления на иностранных языках - русском и английском. Ушаков не только это наказание обжаловал, но и посвятил центру уничижительные комментарии и карикатуры в интернете. ЦГЯ же начал новое дело об административном нарушении в отношении Ушакова за то, что он общался со школьниками в День теней на русском языке.

В свою очередь, Нацобъединение считает, что нынешние штрафы за неиспользование латышского является «несоразмерно низкими». Парламентская фракция объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предложило увеличить суммы до 700 евро для физических лиц и 10 тысяч евро для юридических. Помимо этого, если чиновник дважды за год попадается на неиспользовании госязыка, то его следует освободить от занимаемой должности на три года.

Общаться по-русски с русским ребенком — преступление?

Профессор Латвийского Университета Юрис Розенвалдс не думает что подобного рода репрессивные поправки, даже если допустить, что они будут приняты, смогут улучшить ситуацию с использованием латышского языка.

По его словам, решение языковых проблем связано с целым рядом обстоятельств,

главное из которых — степень доверия между русской и латышской общинами.

Он уверен, что языковой вопрос не может быть решен исключительно административными методами.

«Главное — в какой степени люди мотивированы использовать тот или иной язык. Русскоязычная община в Латвии достаточно велика, чтобы в какой-то мере быть вполне самодостаточной. Сейчас языковая ситуация гораздо лучше, чем это было 15-20 лет назад. Однако, помимо всего, что я сказал, политическая элита должна

прекратить делать вид, что русских в Латвии будто бы и нет вовсе», - отметил Розенвалдс.

Как отметил собеседник Русского TVNET, для избирателя важнее хозяйственные дела, поэтому все эти предвыборные языковые дрязги вряд ли как-то существенно смогут повлиять на результаты выборов.

Он также считает, что общение мэра Риги Нила Ушакова с русскоязычным населением столицы на русском не является каким-то страшным преступлением.

«Если бы русский мэр отвечал задающему на русском языке вопрос русскому мальчику по-латышски, это было бы несколько странно . С другой стороны, я прекрасно понимаю, что это вступает в определенное противоречие с нашими законами. Но это уже проблема законодательства, которое, если мы говорим о государственном языке, самое жесткое в странах Балтии», - отметил Юрис Розенвалдс.

Поддержали партизаны, «ястребы» и «Божьи псы»

Напомним, что на данный момент должностей могут лишиться только те люди, которые не знают латышский язык на соответствующем должности уровне. Те, кто государственный язык знает, но не употребляет, рискуют штрафом в размере от 35 до 140 евро.

В свою очередь штраф за откровенное неуважение к госязыку составляет до 350 евро.

Внося поправки, предусамтривающие гораздо более суровое наказание за несоблюдение языковых норм, сопредседатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс оставил на домашней странице партии, в частности, следующий комментарий: «Недопустима сложившаяся нынче ситуация, когда руководители многих самоуправлений открыто и демонстративно нарушают Закон о государственном языке, а единственное, что мы можем этому противопоставить, - сравнительно небольшой денежный штраф».

Далее Дзинтарс мотивирует принятие поправок мощной общественной поддержкой: «К нам обращались жители самоуправлений и организации, кототорые единодушны во мнении, что сложившаяся ситуация стала досточно серьезной, чтобы на нее отреагировали законодатели».

Среди, как подчеркивается, патриотических организаций, поддержавших инициативу нацблока, упоминаются «Латвийское национальное объединение военных», «Национальное объединение партизан», «Даугавас ванаги», «Общество генерала Петериса Радзиньша», а также мотообъединение «Божьи псы».

Ушаков останется верен своим принципам

Нил Ушаков, отвечая на вопросы Русского TVNET, как он расценивает инициативу Нацблока и, если, конечно, предложенные суровые поправки будут приняты, прекратит ли как мэр общаться в соцсетях и в жизни по-русски, был краток.

«Сожалею, что Национальное объединение в предвыборное время не говорит о вопросах городского развития или социальных программах и не предлагает конкретного решения проблем. Вместо этого мы наблюдаем очередную попытку стравить между собой людей. По поводу второго вопроса: у меня нет планов менять свои принципы коммуникации».

«Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы общение русского мэра с русским ребенком по-русски страшным нарушением», - с таким вопросом Русский TVNET обратился к пресс-секретарю Национального объединения Айге Айзпуриете.

- Я не поняла Вашего вопроса. В каком смысле нарушением, юридическом или человеческом?

- В обоих.

- Если он это делает как должностное лицо, то это противоречит установленному в государстве законодательству. Если же он общается как частное лицо и в этот момент не представляет государство как избранное должностное лицо…

Ну тогда это допустимо, да.

«Вражеское» электричество и «ядовитый» ветер с востока

Кстати, буквально на днях депутат Сейма от Нацобъединения Имантс Парадниекс заявил в эфире телеканала LNT, что принципиально отказывается… пользоваться лифтами. Такое откровение он сделал после того, как у одного из лифтов в Сейме обнаружились технические проблемы и депутыты были вынуждены подниматься по лестнице пешком.

«Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», - признался Парадниекс.

Это весьма повеселило многих комментаторов в сети, которые посоветовали патриоту жить при свечах, готовить пищу на костре и от него же и греться,

а также вообще перестать дышать, когда дует восточный ветер.

Связано ли данное патриотическое обострение с весной или же желанием повысить рейтинг «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) перед предстоящими муниципальными выборами неизвестно.

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