В дизельных поездах можно будет расплачиваться банковской картой

С понедельника, 3 апреля, в дизельных поездах за проезд можно будет расплачиваться расчетными картами, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь АО «Пасажиеру вилциенс» Эгон Алерс.

«Поначалу заплатить за проезд банковской картой можно будет только в дизельных поездах. После оценки спроса на эту услугу и с учетом пожеланий пассажиров примем решение о введении такой услуги и на других рейсах и маршрутах «Пасажиеру вилциенс«», - сказал Алерс.

Новую услугу предприятие предлагает в сотрудничестве со «Swedbank».