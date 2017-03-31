В дизельных поездах можно будет расплачиваться банковской картой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

С понедельника, 3 апреля, в дизельных поездах за проезд можно будет расплачиваться расчетными картами, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь АО «Пасажиеру вилциенс» Эгон Алерс.

«Поначалу заплатить за проезд банковской картой можно будет только в дизельных поездах. После оценки спроса на эту услугу и с учетом пожеланий пассажиров примем решение о введении такой услуги и на других рейсах и маршрутах «Пасажиеру вилциенс«», - сказал Алерс.

Новую услугу предприятие предлагает в сотрудничестве со «Swedbank».

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

Ученые нашли след самого большого живого существа Hi-Tech

Ученые нашли след самого большого живого существа

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером Showbiz

51-летняя Безрукова вышла в свет с молодым актером

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад Hi-Tech

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть Wo&Men

Ким Кардашян выбрала хирургический способ забеременеть

Транспорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 