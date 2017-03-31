Рига потратит 400 тысяч евро на светофоры

В этом году департамент сообщения Рижской думы планирует потратить на строительство пяти объектов дорожной инфраструктуры, которые оборудуют светофорами, 400 тысяч евро.

Как сообщает агентство ЛЕТА, регулируемые пешеходные переходы появятся на ул. А. Сахарова около улиц Земес, Тилта и Слиежу и на ул. Вентспилс, 53.

Также светофорами оборудуют перекресток пр. Курземес и ул. Слокас около торгового центра «Maxima» и перекресток улиц Слокас и Нометню.

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Сейчас уже начаты работы на перекрестке улиц Слокас и Нометню, а в понедельник, 3 апреля, начнутся работы на перекрестке пр. Курземес и ул. Слокас .