 

Фото: Agnese Gulbe / LETA

Совет эстонского коммерческого банка «Eesti Krediidipank» принял решение о закрытии латвийского филиала. Это связано с намерением кредитного учреждения сконцентрироваться на оказании банковских услуг только на эстонском рынке, сообщает агентство ЛЕТА.

Филиал «Eesti Krediidipank» в Латвии будет работать до 14 июня, а с 31 марта он больше не оказывает услуги новым клиентам и не привлекает вклады.

Отметим, что в Латвии у банка насчитывается примерно 1200 клиентов, которые до конца мая могут перенести счета в другие банки.

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В латвийском филиале Eesti Krediidipank работают 17 человек, трудовые договоры с которыми будут расторгнуты до конца 2017 года.


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