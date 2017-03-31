В Латвию прибудут 150 словакских военных

На следующей неделе в Латвию прибудет механизированная пехотная рота вооруженных сил Словакии.

Присутствие в Латвии механизированной пехотной роты вооруженных сил Словакии укрепит коллективную безопасность НАТО у восточной границы альянса и будет способствовать взаимной совместимости вооруженных сил его членов, сообщает агентство ЛЕТА.

В составе механизированной пехотной роты в Латвии будет дислоцировано примерно 150 военнослужащих вооруженных сил Словакии из 13-го механизированного батальона в Левице и разного вида военная техника.

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Находясь в Латвии в порядке ротации три месяца, словакская рота примет участие в военных учениях, включая «Summer Shield XIV» и «Saber Strike 2017».