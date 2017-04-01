Синоптики: сегодня возможны температурные рекорды для 1 апреля

В субботу в Курземе, за исключением морского побережья, а также во многих регионах Земгале и Видземе воздух прогреется до +16..+18 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня возможны температурные рекорды для 1 апреля.

На остальной территории страны температура воздуха поднимется до +5..+15 градусов, прохладнее всего будет на востоке, где сохранится пасмурная погода. Будет дуть умеренный южный ветер, местами возможны кратковременные дожди.

В Риге также возможен кратковременный дождь, временами выглянет солнце. Температура воздуха ближе к вечеру поднимется до +17 градусов.