KNAB проверит, на какие средства Ушаков популяризирует свой профиль в фейсбуке

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку возможного использования средств Рижской думы для популяризации личного профиля мэра Риги Нила Ушакова («Согласие») в фейсбуке.

Как сообщила представитель по связям с прессой БПБК Лаура Душа, бюро проверит, не нарушен ли закон о предвыборной агитации, а также соблюдены ли ограничения, предусмотренные законом «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».

Как сообщалось, с соответствующим заявлением в БПБК обратился заместитель председателя фракции «Единства» в Рижской думе Олаф Пулкс.

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Он просит провести проверку, не используют ли Ушаков и партия «Согласие» средства муниципальных предприятий и Рижской думы для популяризации профиля Ушакова в фейсбуке. Депутат «Единства» считает, что расходование муниципальных средств для рекламы личного профиля мэра в соцсетях является использованием административного ресурса для предвыборной агитации.

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