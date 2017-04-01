«Шадурскису не верим ни мы, ни народ». Образованием готовы заняться другие

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs un LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars
 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs un LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars. Фото: Ieva Čīka / LETA

Входящая в Союз «зеленых» и крестьян Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) в проекте резолюции 28-го съезда выражает готовность взять на себя руководство Министерством образования и науки (МОН), потому что нынешний министр образования Карлис Шадурскис («Единство») утратил не только ее доверие, но и доверие народа.

На съезде планируется принять ряд резолюций, и в резолюции о реформах образования подчеркивается, что предлагаемая в настоящее время модель системы образования и науки не отвечает потребностям национальной безопасности и жизнеспособности народа.

Сеть школ должна быть всеобъемлющей и не должна строиться на основе такого критерия, как количество школьников. Реформа школ должна рассматриваться как вклад в решение демографических проблем, а не только с точки зрения экономии бюджетных средств, как это происходит в настоящее время, говорится в проекте резолюции.

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