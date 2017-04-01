Исследование: большинство посетителей развлекательных заведений употребляют алкоголь

 

Фото: depositphotos.com

В Латвии абсолютное большинство людей, посещающих места развлечений, употребляют алкоголь. Об этом говорится в проведенном Центром профилактики и контроля заболеваний исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ в местах развлечения в 2016 году.

Исследование показало, что 89% посетителей развлекательных заведений употребляют алкоголь минимум раз в месяц, 59% - по крайней мере раз в неделю. В целом из 814 опрошенных респондентов всего 15 не употребляли алкоголь в течение последних 12 месяцев, в том числе пять человек вообще никогда не пробовали алкогольные напитки.

Средний возраст, когда посетители мест развлечений начинают употреблять алкоголь, составляет 15-16 лет. Большая часть опрошенных начала употреблять алкоголь в возрасте от 12 до 18 лет.

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Как отмечают специалисты центра, более существенным показателем, чем частота употребления алкоголя, является показатель рискованного употребления алкоголя, когда за один эпизод человек выпивает свыше 60 абсолютного алкоголя или больше - это около 200 мл водки, одна бутылка вина или три полулитровые бутылки светлого пива.

Результаты опроса показывают, что рискованное употребление алкоголя характерно для более чем половины посетителей развлекательных заведений и только 47% опрошенных, как правило, выпивают меньше.

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