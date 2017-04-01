Никаких шуток: в Латвии сегодня побит температурный рекорд

Skvērā pie Bastejkalna zied krokusi
 

Skvērā pie Bastejkalna zied krokusi. Фото: Ieva Čīka / LETA

1 апреля в 16.00 температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса, и это новый температурный рекорд для этой даты истории метеонаблюдений - сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.

Как уже раньше сообщал Русский TVNET во многих регионах Курземе и Земгале температура воздуха сегодня превысила +15 градусов, а на востоке страны воздух прогрелся только до +4..+8 градусов.

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В воскресенье в Латвии ожидается до +14..+19 градусов, на морском побережье - +6..+9 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра также могут быть побиты температурные рекорды для 2 апреля.


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