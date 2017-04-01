Эксперимент: большинство латвийцев не отличают подделку от оригинала

Подделки
 

Подделки. Фото: AP/Scanpix

В списке поддельных товаров чаще всего находятся обувь, документы, алкоголь, духи, деньги и много другое. Некий производител ремней, например, использует популярный символ бренда «Lacoste» - крокодила. Создатели фальшивых духов намеренно совершаю ошибки в известных названиях, в результате чего, всем известный Burberry становится Bureberry.

Дизайнер Александр Павлов указывает, что покупая подделку, проигравшим является сам потребитель, который получает некачественный товар.

«В Латвии рынок поддельных товаром очень широк. Во многих магазинах продают, так называемые - фейки, поменяв одну букву в названии, и человек сам не понимает, что приобрел не оригинал» - рассказывает Павлов.

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Работники Bez Tabu дизайнеру продемонстрировали некоторые товары, среди которых не сложно заметить подделку. «Если речь идет об обуви, подделку можно легко вычислить по неаккуратному шву» - считает Александр Павлов.

Так, в течение первых трех месяцев этого года, в руки сотрудников правоохранительных органов попали сумки и кошельки на сумму 95 тысяч евро, а также были конфискованы одежда и нижнее белье на сумму почти 47 тысяч евро.

Видео сюжет с экспериментом вы можете посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Eksperiments: Latvieši ar grūtībām spēj atšķirt viltotu preci no oriģināla


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