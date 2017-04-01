Рижский свободный порт до конца этого года планирует осушить Кундзиньсалу

 

Фото: LETA/Evija Trifanova

Управление Рижского свободного порта до конца этого года планирует провести осушительные работы на Кундзиньсале, сообщила агентству ЛЕТА представитель портового управления Лиене Озола.

Работы будут выполняться по инициативе местных жителей, в сотрудничестве с обществом «Кундзиньсала». Жители этого района столицы неоднократно жаловались на высокий уровень грунтовых вод, который особенно повышается во время весеннего паводка или после затяжных дождей, приводя к затоплению территорий.

Население Кундзиньсалы насчитывает 450 человек. Это не только самая быстроразвивающаяся территория Рижского порта, но один из самых населенных портовых районов. Осушительные работы предусматривают создание системы мелиорации для понижения уровня грунтовых вод и строительство насосной станции, которая обеспечит откачку воды из населенных районов.

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