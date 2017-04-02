Более половины посетителей развлекательных заведений пробовали наркотики

60% посетителей развлекательных заведений в Латвии пробовали какой-либо наркотик. Об этом говорится в проведенном Центром профилактики и контроля заболеваний исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ в местах развлечения в 2016 году.

В 57% случаях это была марихуана, в 12% - спайс, еще в 12% - кокаин и амфетамины, в 10% - экстази, в 10% - галлюциногенные грибы.

На вопрос, что их побудило попробовать наркотики и в какой-то ситуации это произошло, 40% респондентов ответили, что пробовали их под влиянием друзей или в компании. Второй самой частой причиной был интерес к наркотическим веществам (20%).

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Чаще всего наркотики пробовали посещающие развлекательные заведения жители Риги и Валмиеры - соответственно 65% и 57%. В Лиепае этот показатель составил 50%.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотические вещества употребляли 37% опрошенных, в течение последнего месяца - 19%.

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