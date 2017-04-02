Глава Госполиции получает в два раза меньше шефа Портовой полиции Риги

Валдис Воинс
 

Валдис Воинс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Глава Госполиции Интс Кюзис в прошлом году получил в 2 раза меньше, чем начальник полиции Рижского порта, сообщают новости LNT. Политики отмечают, что ситуация драматическая, но поменять ее сложно.

По данным поданной в СГД декларации, экс-глава Госполиции Валдис Воинс, который после сложения полномочий в 2011 году перешел в порт, получил в 2016 году за свою работу 81 586 евро, еще 24 472 евро - за преподавательсткую деятельность в Университете Страдиня и Полицейском колледже, пенсия - 19 038 евро и доходы от VSAA - 1 240 евро, всего «набежало» 126 336 евро.

В свою очередь, глава Госполиции Интс Кюзис заработал на своем посту 46 690 евро, еще 1 507 - за преподавательскую деятельность.

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"Более богатые самоуправления могут позводить платить себе больше. Часто и хороших специалистов переманивают. Это не идет в пользу общей системе», - считает депутат Сейма Айнар Латковскис.

Глава Латвийской службы по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Виестурс Бурканс в прошлом году получил 49 939 евро, еще 7 248 евро - в качестве дополнительных доходов и компенсаций.

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