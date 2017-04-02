У погибшей в ДТП Виктории остались 3-летняя дочь и 4-месячный сын. Нужна помощь!

Во вторник 28 марта мы писали о том, что на шоссе из Елгавы в Элею произошла тяжелая авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик из Литвы. В ДТП погиб один человек.

Оказалось, что в ДТП погибла молодая женщина, а без мамы остались 3-летняя девочка и 4-месячный малыш.

На данный момент известно, что о малышах будет заботиться мама погибшей Виктории. Газете «Zemgales ziņas» руководитель отдела в Элеи организации «Красный крест» Инга Андреева рассказала, что теперь женщина вынуждена оставить работу.

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Виктория была ее единственной дочерью. И, как сообщается, посвящала себя не только семье, но и была волонтером «Красного креста», помогала попавшим в тяжелые ситуации семьям и одиноким пенсионерам, а также работала в лагере для детей, подверженных социальным рискам.

«Мы просим о помощи. Малыша Виктория кормила грудью, теперь надо будет переходить на смеси. Также необходимы одежда, игрушки, другие нужные вещи, которые бабушка не может себе позводить купить», - призывает И. Андреева.

Twitter

Smaga avārija uz Jelgavas - Elejas ceļa; viens cilvēks gājis bojā. FOTO no notikuma vietas https://t.co/vbb1OBrv2j pic.twitter.com/i4E20Ab39Y— SKATIES (@skatieslatvija) 28 March 2017

Пожертвовать можно на следующий счет:

Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komiteja

Reģistrācijas Nr. 40008002279

Konta Nr. LV76UNLA0050005228171, SEB Banka

Обязательно укажите - «Пожертвования для детей Виктории Заверейко»

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