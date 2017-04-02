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В понедельник в Латвию поступят холодные воздушные массы с севера, которые принесут похолодание. Больше всего температура воздуха понизится в Риге - на 12 градусов, прогнозируют синоптики.

Завтра ожидается переменная облачность. Ночью во многих местах пройдет дождь, на юго-востоке возможны ливни, днем также ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью понизится до +1..+7 градусов, днем воздух прогреется до +3..+8 градусов на побережье и до +8..+13 градусов на остальной территории страны.

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В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь и туман, а температура составит всего +3..+5 градусов.


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